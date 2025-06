O Forum Madeira recebe a partir de amanhã a exposição “inQUIETUDE”, do artista Paulo Sérgio BEJu.

Em nota enviada à nossa redação, a organização refere tratar-se de uma “mostra que se apresenta como lugar de cruzamento entre o íntimo do criador e o mundo que o envolve – um território onde a inquietação se transforma em linguagem plástica, e a obra se torna um espelho do pensamento e da emoção”.

“BEJu move-se por uma inquietação profunda. A sua criação emerge de um impulso de escuta e (des)construção, onde se instala, sem pedir licença, um diálogo múltiplo: entre o criador e a obra, entre o objeto e o espetador, entre o olhar e o sentir. O artista habita uma “solidão” povoada, onde o silêncio é ruído criativo e onde cada imagem se torna palavra”, acrescenta.

A exposição tem entrada livre, no Art in Forum, localizado no Piso 1 do centro comercial.