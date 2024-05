O Forum Madeira, centro comercial gerido e comercializado pela consultora imobiliária CBRE, inaugura a 31 de maio, uma nova exposição no ‘Art In Forum’, denominada “o jardim da celeste. lugares seguros e demais considerações” do artista visual Rodrigo Costa.

Esta mostra de trabalhos do artista natural do Funchal é inspirada nas celebrações do Dia da Criança e espelha, na sua plenitude, conceitos associados à brincadeira e à infância aplicados ao dia-a-dia. ‘o jardim da celeste. lugares seguros e demais considerações’ olha essencialmente para a falta de liberdade que é imposta pelos diversos intervenientes nos vários momentos da vida de todos nós. Expondo peças que foram criadas para ver e para tocar, esta instalação procura lugares seguros, lugares de conforto. O que são, o que representam e a sua importância para uma vida equilibrada. Longe do “bonito” e “inteligível”, quatro assemblages de grandes dimensões que utilizam as temáticas da cantiga infantil O Jardim da Celeste – a melodia e ritmo reconhecíveis, repetitivos, redondos, a mensagem de amor e partilha, o calor quase palpável –, guiam o espectador por uma viagem imersiva que culmina num convite à intervenção, com canetas de feltro, numa quinta obra “incompleta”.

“o jardim da celeste. lugares seguros e demais considerações” do Rodrigo é uma exposição brilhante que remete para o nosso imaginário de criança e para a falta de liberdade associada ao crescimento. Esta instalação artística vem consolidar, uma vez mais, a nossa preocupação constante ao nível da valorização cultural e do que melhor se faz na Madeira. É e será sempre nosso objetivo proporcionar temáticas o mais diversas possível a todos os que nos visitam e esta mostra de trabalhos é mais uma prova disso”, salienta Rita Paixão, diretora do Forum Madeira.

A inauguração da instalação está agendada para dia 31 de maio às 18h30 no Art in Forum, localizado no piso 1 do Forum Madeira e pode ser visitada até setembro.