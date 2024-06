O árbitro italiano Marco Guida vai dirigir a estreia de Portugal no Euro2024 de futebol frente à República Checa, em partida agendada para terça-feira, em Leipzig, anunciou hoje a UEFA.

Guida, de 43 anos e internacional desde 2014, vai ter como assistentes os compatriotas Filippo Meli e Giorgio Peretti, enquanto Massimiliano Irrati vai estar no videoárbitro. O quarto árbitro será o esloveno Rade Obrenovic.

O ‘juiz’ italiano vai dirigir a seleção portuguesa pela terceira vez, depois de ter estado num particular frente à Inglaterra, em junho de 2016, que a formação lusa perdeu por 1-0, com Bruno Alves a ser expulso aos 35 minutos.

Esteve também na vitória de Portugal na visita ao Azerbaijão (3-0) em setembro de 2021, em jogo da fase de apuramento para o Mundial2022.

A equipa das ‘quinas’ estreia-se no Euro2024 na terça-feira, na Red Bull Arena, em Leipzig, perante a República Checa, na jornada de arranque do Grupo F, numa partida agendada para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa).

Além dos checos, no agrupamento, Portugal defronta ainda a Turquia (22 de junho, em Dortmund) e a Geórgia (26, em Gelsenkirchen).