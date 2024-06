A polícia alemã abateu, hoje, um homem armado com um manchado que se encontrava na fanzone de Hamburgo, cidade que recebe, às 14h, a partida entre a Polónia e os Países Baixos, para o Euro’2024.

A notícia é avançada pelo Notícias ao Minuto.

Recorde-se que, a polícia alemã também abateu um homem que esfaqueou três pessoas em festa durante o Alemanha-Escócia. O indivíduo, afegão de 27 anos, invadiu propriedade privada, deixando duas pessoas gravemente feridas e outra com ferimentos ligeiros.

Segundo as informações avançadas pela ‘Focus.de’, os três indivíduos, com idades entre os 50 e os 75 anos, tinham-se reunido no seu quintal para assistir ao jogo de estreia da Alemanha no Euro’2024, diante da Escócia. A noite, que tinha de tudo para terminar em festa, depois de os alemães terem goleado os escoceses por 5-1, acabou em drama, com a polícia a abater a tiro o suspeito, após este também ter atacado os agentes que se encontravam nas imediações do local e que estavam alertados para a ocorrência.