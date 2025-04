O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje, no arquipélago madeirense, períodos de céu muito nublado e precipitação fraca e dispersa, mais provável a partir do final da tarde.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste, rodando para o quadrante sul a partir da manhã. É esperada uma pequena subida da temperatura máxima.

Para o Funchal, são esperados também períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de precipitação fraca a partir do final da tarde.

O vento será fraco (inferior a 15 km/h). A temperatura máxima também deverá subir ligeiramente.

Quanto ao estado do mar, na costa norte, há a previsão de ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando gradualmente para 2,5 a 3 metros a partir do fim da manhã. Já na costa sul, as ondas serão de sudoeste com 1 a 2 metros.

A temperatura da água do mar deverá rondar os 18/19ºC.