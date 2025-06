O Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula, está prestes a partir rumo ao continente português para um intercâmbio cultural, a exemplo do que acontece todos os anos.

“A coletividade este ano irá concluir o intercâmbio iniciado ao ano passado com o Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja, sendo agora a vez do grupo Madeirense se deslocar até Azambuja onde irá participar no Festival Nacional de Folclore daquela localidade a decorrer no dia 7 de junho”, refere o grupo em nota de imprensa.

No dia 8 de junho, o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula irá também participar na Feira Nacional de Agricultura, onde atuará pelas 17h00, promovendo assim as tradições, usos e costumes da freguesia de Gaula e de toda a ilha.

Embora as atuações sejam apenas no fim de semana, o grupo encontra-se praticamente de partida rumo ao distrito de Lisboa, onde terá oportunidade durante alguns dias de usufruir de várias visitas culturais, refere a mesma fonte.

Nesta digressão participam 35 elementos do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula.

O Grupo de Gaula foi fundado em 1978, é composto por 47 elementos e pertence à Casa do Povo de Gaula desde 1987. Atua todos os dias cá na ilha em restaurantes e unidades hoteleiras, realizando em média 12 atuações por semana. Tem como principal objetivo preservar e divulgar a cultura da terra que o viu nascer - Gaula. É dirigido por Manuel Sena.

Anualmente, o grupo, em conjunto com a Casa do Povo de Gaula, organizam o “Baila que Baila” - Festival de Folclore de Gaula, que este ano se realiza dia 30 de agosto contando com a presença de grupos oriundos do exterior.

O Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula irá também deslocar-se até à ilha do Porto Santo, nos dias 2 e 3 de agosto para participar num arraial religioso naquela localidade.