Fique a par do roteiro de animação dos espaços Savoy Signature

Os hotéis da coleção Savoy Signature preparam, para este fim de semana, um roteiro repleto de animação.

Fique a par do programa:

Galáxia Skybar

Savoy Palace

05.04.2024 | sexta-feira

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj Nelson Caires

06.04.2024 | sábado

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj João Garcia

Cloud Bar

NEXT

05.04.2024 | sexta-feira

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

06.04.2024 | sábado

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj Ryan

07.04.2024 | domingo

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj João Garcia

Fly Lounge Bar

Saccharum

05.04.2024 | sexta-feira

20:30 – 23:00

Música ao vivo com Westside

06.04.2024 | sábado

20:30 – 23:00

Música ao vivo com 1Plus One

07.04.2024 | domingo

20:30 – 23:00

Música ao vivo com Live Brisk

Piano Galley Lounge

Royal Savoy

05.04.2024 | sexta-feira

O Royal Savoy volta a encher o Piano Galley Lounge de animação e muita dança com o jantar especial Shall We Dance. Com início às 19h, o menu de 4 pratos será acompanhado de momentos de danças de salão com bailarinos profissionais, além de todos poderem se juntar à pista.