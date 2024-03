O filme de animação ‘Worms’ (‘Vermes’, em português), produzido pelos alunos do Curso Livre de Cinema de Animação do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, foi selecionado para a programação oficial do festival ‘AMIK Our Culture Short Film Festival’, de Budapeste.

Entre os mais de 1500 filmes recebidos, de mais de 70 países, esta curta de animação foi escolhida para fazer parte da seleção oficial da 6.ª edição deste festival especializado em obras de jovens autores de até 30 anos, que decorreu esta semana no Puskin Cinema em Budapeste, Hungria.

Este filme, uma criação de seis alunos de Cinema de Animação, tem conquistado reconhecimento além-fronteiras. A ação do filme ‘Vermes’ desenrola-se no planeta Maçã, onde a vida se torna cada vez mais desafiadora para as minhocas que nelehabitam. A competição acirrada pelo melhor pedaço da maçã desencadeia um conflito que ameaça a sobrevivência de toda a espécie. Esta narrativa oferece uma reflexão sobre cooperação, sobrevivência e as consequências das nossas ações no meio ambiente. As vozes são de 11 alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação. A direção do projeto foi da responsabilidade do professor de cinema de animação, João Pedro Pereira.

Veja o trailer do filme: