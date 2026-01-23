Festival de Música da Madeira apresenta-se com projeto arrojado

A 39.ª edição do Festival de Música da Madeira realiza-se em março, aos fins de semana, com uma programação arrojada que traz às região artistas de referência nacional e internacional, com “propostas únicas”, conforme sublinha Norberto Gomes, diretor artístico do evento.

O programa (disponível no site da Orquestra de Câmara da Madeira aqui) contempla dez concertos que vão envolver 191 artistas. Para além disso, haverá oito masterclasses gratuitas para os jovens instrumentistas do Conservatório - Escola das Artes da Madeira e uma palestra sobre o Filme - Ópera ‘O Fauno das Montanhas’.

O concerto inaugural, pela Orquestra Clássica da Madeira, terá lugar no dia 7 de março, às 18h00, no Centro de Congressos da Madeira, com a participação do maestro Tlbor Bogányl e dos solistas Kirill Troussov (violino)Benedict Kloeckner (violoncelo).

Na apresentação pública, realizada hoje, na Quinta Magnólia, com a presença do secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Norberto Gomes destacou que este “é um projeto de grande importância tanto a nível cultural, social e pedagógico”.

Vanda Jesus, presidente da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira, disse que o festival está a permitir “delinear um caminho para que abranja as diferentes camadas sociais e toda a região autónoma, com o intuito de superar as barreiras e as desigualdades sociais”.

Eduardo Jesus destacou a qualidadade do trabalho que a Orquestra tem vindo a desenvolver, bem como o referido cuidado na descentralização dos espetáculos, levando a música clássica a todos os concelhos da Região.

Esta edição do festival integra a reposição do conto musical infantil ‘Zina, a Baleia Azul’, da autoria da escritora e poetisa Maria Aurora, com música de Sérgio Azevedo. Este projeto, conforme explica Norberto Gomes, foi iniciado no Festival de 2025 e nesta fase prossegue com o objetivo de abranger os restantes concelhos da Região, tendo como público alvo crianças dos 4 aos 10 anos. Além disso, está prevista a possibilidade de utentes de instituições de cariz social e de públicos em situação mais vulnerável poderem assistir aos concertos.

Fundado em 1959 por Luiz Peter Clode, o Festival de Música da Madeira conheceu ao longo da sua história diferentes protagonistas na sua gestão e orientação artística,tendo proporcionado inúmeros momentos de elevado mérito cultural. Atualmente, o Festival é promovido pela Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira.

“É com elevado mérito cultural, com grande responsabilidade e com sentido de pertença, que assumimos mais uma edição desteprojeto, renovando-o com entusiasmo e júbilo”, sublinha o diretor artístico.