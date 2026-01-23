MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Homem encontrado sem sinais de vida em residência no Caniço

    Homem encontrado sem sinais de vida em residência no Caniço
    Bombeiros estiveram no caniço para prestar socorro. ARQUIVO JM
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
23 Janeiro 2026
19:16

As autoridades de saúde e policiais foram acionadas, na tarde desta sexta-feira, para uma habitação no Caminho Municipal da Ti Clara, no Caniço, após um vizinho ter alertado o 112 para a possível existência de uma pessoa sem vida no interior da casa.

Segundo apurou o JM, no local estiveram também os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que procederam à abertura da porta da residência. No interior foi encontrado um homem já cadáver, que não era visto pela vizinhança há algum tempo.

Confirmado o óbito, foi necessário acionar as autoridades legais para que o corpo fosse removido para o Serviço de Medicina Legal, no Funchal, onde serão realizados os procedimentos habituais.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual foi o resultado mais surpreendente da primeira volta das eleições presidenciais na Madeira?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas