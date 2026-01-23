Homem encontrado sem sinais de vida em residência no Caniço

As autoridades de saúde e policiais foram acionadas, na tarde desta sexta-feira, para uma habitação no Caminho Municipal da Ti Clara, no Caniço, após um vizinho ter alertado o 112 para a possível existência de uma pessoa sem vida no interior da casa.

Segundo apurou o JM, no local estiveram também os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que procederam à abertura da porta da residência. No interior foi encontrado um homem já cadáver, que não era visto pela vizinhança há algum tempo.

Confirmado o óbito, foi necessário acionar as autoridades legais para que o corpo fosse removido para o Serviço de Medicina Legal, no Funchal, onde serão realizados os procedimentos habituais.