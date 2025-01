O festival Aleste, que ao longo da última década se afirmou como um marco cultural na Madeira, anunciou o seu fim. A organização partilhou a decisão nas redes sociais, num texto que enaltece a importância do evento e a dificuldade em fechar este ciclo.

“Nos últimos 10 anos tivemos o privilégio de partilhar belos momentos convosco, das edições do Aleste na Praia da Barreirinha, à Carta Branca que nos levou por esta ilha fora, às noites de dança com o Ilhatrónica”, começou por escrever a equipa organizadora.

Contudo, a equipa refere que “a vida é feita de ciclos”, sendo agora necessário espaço “para respirar e para se reinventar”. “Estamos tristes e imaginamos que vocês também, esta decisão foi mais difícil do que enfrentar o mar da lua cheia de Maio”, partilhou ainda a organização.

Apesar do encerramento, há uma esperança de novos projetos no futuro: “A pausa poderá ser o início de uma nova história de amor. Esperemos para ver.”

Nas palavras de despedida, os organizadores agradeceram a todos os que fizeram parte do Aleste e recordaram os momentos de convívio, os concertos, os brindes, abraços e outras conquistas que os deixam orgulhosos.

Este não é o único evento regional a se despedir das agendas culturais nos últimos tempos. Como noticiou o JM, o MADEIRADiG, festival internacional dedicado à música eletrónica e experimental, que decorreu pela sua 20.ª edição no final do ano passado, entrou em pausa por tempo indeterminado, uma decisão que servirá para realizar uma reflexão sobre as duas décadas de história deste evento e repensar o seu futuro, ainda não havendo previsão para o regresso.