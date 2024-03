O projeto nasceu do pensamento de um professor, que o colocou em prática numa sala de aula, na altura, com alunos da Escola EB1/PE da Pena, mas que já dinamizou também na Escola do Curral das Freiras, com a mostra dos resultados em outras escolas e na Associação Olho.Te, na Nazaré.

Deve haver um lugar para todas as crianças na escola, mas muitas, milhares, estão privadas desse direito por causa da guerra na Ucrânia. Marco Andrade explorou o livro ‘The Day War Came’, de Nicola Davies, com ilustração de Rebecca Cobb, sobre crianças refugiadas e, juntamente com os seus alunos e apoio dos encarregados de educação, foram sendo construídas cadeiras para ‘receber’ estas crianças.

Depois de serem apresentadas nas escolas, as cerca de 60 cadeiras e seis painéis são agora dados a conhecer numa exposição no Fórum Machico, a ser inaugurada amanhã, dia 19, e ficará patente até ao dia 8 de abril. A visitar no segundo andar do edifício, em frente à biblioteca.

Para além disso, Marco Andrade tem vindo a apelar aos utilizadores das redes sociais que mudem a sua foto de perfil para uma imagem de uma cadeira vazia durante uma semana, precisamente para alertar e sensibilizar para a problemática em torno das crianças refugiadas, devido às “atrocidades da guerra, que afetam os mais vulneráveis: as crianças”.

Como sublinha, “as crianças são frequentemente as vítimas mais afetadas pela brutalidade da guerra. Elas enfrentam um espectro de horrores, desde deslocamento forçado e separação das suas famílias até violência sexual, recrutamento forçado como soldados, mutilação, morrem à fome, enquanto a ajuda humanitária não chega, e até assassinato. Os impactos psicológicos dessas experiências traumáticas são profundos e duradouros, deixando cicatrizes emocionais que podem perdurar por toda a vida”.