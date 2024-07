‘Enraizado’ é o título de uma exposição fotográfica, que teve como cenário o sítio da Fala, na freguesia de Boaventura, e abre ao público a partir de sábado, às 17h00, na Biblioteca Municipal de São Vicente.

O projeto é o resultado do trabalho final do Curso Profissional de Fotografia do Instituto Português de Fotografia (Lisboa). Procura retratar a essência da Falca, Boaventura, desvendando os seus encantos e a vida dos seus habitantes.

A exposição estará patente até ao dia 16 de agosto.