A exposição ‘A Ilha e a Menina’ é inaugurada no próximo dia 3, pelas 21h00, no foyer do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

Até ao dia 17, vão estar patentes trabalhos da autoria da artista plástica Melvi, sendo esta uma exposição com curadoria de Susana Silva.

Melvi é uma jovem pintora que no ano passado, também em agosto, teve patente nos Paços do Concelho da ilha dourada uma outra exposição, intitulada ‘Tons do Porto Santo’.