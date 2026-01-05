MADEIRA Meteorologia
Estreito de Câmara de Lobos canta as Janeiras no próximo sábado

    Cantar as Janeiras acontece a partir das 20h00 no Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos MAGNO BETTENCOURT / CMCL
Redação

Cultura
Data de publicação
05 Janeiro 2026
17:07

A Casa do Povo do Estreito de Câmara de Lobos vai promover no próximo dia 10 de janeiro, entre as 20h00 e as 02h00, no Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos, a XII edição do Evento ‘Cantar as Janeiras’.

‘As Janeiras’ é uma tradição portuguesa que consiste na reunião de grupos que se passeiam pelas ruas no início do ano, cantando de porta em porta e desejando às pessoas um feliz ano novo.

O programa contempla atuações do Grupo de Tocares e Cantares de Músicas Tradicionais do Centro Comunitário Regional, do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz, do Grupo Seca Pipas, do músico João Vinagre e do DJ Daniel Caires.

Para além disso, um Bolo Rei de 60 Kg será partilhado por todos os presentes.

  • Programa do evento.
“Acima de tudo, pretende-se juntar famílias, grupos de amigos e instituições que, com ou sem instrumentos promovam o convívio, a alegria, os bons costumes e as tradições desta época natalícia. Ao longo das edições realizadas, temos vindo a notar uma adesão cada vez mais crescente, tanto dos nossos fregueses como de pessoas de toda a Ilha”, dá conta a Casa do Povo do Estreito de Câmara de Lobos.

“Este evento, realizado desde o ano 2013 por esta Instituição, tem crescido cada ano que passa, integrando sempre novidades, por forma a que todos os públicos participem nas comemorações desta época, que consideramos ‘A Festa’”, acrescenta.

Para além da componente musical e a exemplo da última edição, o evento vai contar com um ‘Mercadinho de Natal’, onde as Casas do Povo do concelho de Câmara de Lobos e outras Associações vão promover as iguarias típicas de cada freguesia para todos os visitantes.

O evento ‘Cantar as Janeiras’ conta com o apoio do Governo Regional da Madeira, através da Direção Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural (Secretaria Regional de Agricultura e Pescas), do Município de Câmara de Lobos e da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

