Estreito de Câmara de Lobos canta as Janeiras no próximo sábado

A Casa do Povo do Estreito de Câmara de Lobos vai promover no próximo dia 10 de janeiro, entre as 20h00 e as 02h00, no Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos, a XII edição do Evento ‘Cantar as Janeiras’.

‘As Janeiras’ é uma tradição portuguesa que consiste na reunião de grupos que se passeiam pelas ruas no início do ano, cantando de porta em porta e desejando às pessoas um feliz ano novo.

O programa contempla atuações do Grupo de Tocares e Cantares de Músicas Tradicionais do Centro Comunitário Regional, do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz, do Grupo Seca Pipas, do músico João Vinagre e do DJ Daniel Caires.

Para além disso, um Bolo Rei de 60 Kg será partilhado por todos os presentes.