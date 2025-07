O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, promove, no próximo domingo, a cerimónia e concerto de encerramento do ano letivo com um programa dedicado à música sinfónica portuguesa.

O evento decorrerá no Centro de Congressos da Madeira, pelas 18h00, e conta com a direção artística do professor e maestro Francisco Loreto.

A entrada é gratuita, e os últimos bilhetes estarão disponíveis no local, no dia do evento, 1 hora antes do início do espetáculo, mediante disponibilidade da sala.