O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe hoje, sexta-feira, dois espetáculos de música integrados na programação do Projeto IMPULSO 2025, iniciativa dedicada à nova criação contemporânea madeirense, que decorre até domingo, 27 de julho.

A jornada de hoje oferece ao público duas propostas distintas que, segundo o Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal, “exploram diferentes abordagens à performance musical e vocal, ambas com forte componente artística e emocional”.

A programação tem início com ‘A Noite do (En)Canto’, criação de Francisco Catanho, espetáculo já esgotado. A proposta leva o público a uma viagem musical pelo universo da ópera, do teatro musical e da música de câmara, centrando-se no tema do amor e nas suas múltiplas expressões, da paixão à reconciliação. “Através de uma narrativa construída em torno de árias e canções icónicas, o espetáculo alia o canto lírico à execução instrumental ao vivo, promovendo uma experiência sensorial imersiva e emocionalmente envolvente”, destaca a organização.