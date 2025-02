O Programa de Apoio Sustentado 2025/26 da Direção-Geral das Artes (DGArtes) vai dar um apoio de um milhão de euros a duas associações madeirenses, mas deixou de fora quatro entidades da Região. Três das quatro candidaturas não apoiadas tiveram ‘nota’ suficiente, mas o dinheiro não chegou.

O programa soma seis concursos, nas áreas do Teatro, Cruzamento Disciplinar, Artes de Rua e Circo, Artes Visuais, Dança, Música e Ópera e Projetos de Programação, para projetos a concretizar de 1 de janeiro deste ano a 31 de dezembro de 2026.

Com uma dotação global de 35,6 milhões de euros, os concursos na modalidade de apoio bienal abriram em maio e encerraram em julho do ano passado, sendo que na sexta-feira foram conhecidos os últimos resultados, do concurso de Teatro, que confirmaram os provisórios, deixando de fora a única entidade regional candidata nesta área, a Teatro Feiticeiro do Norte.

