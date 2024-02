O Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe a estreia do espetáculo ‘Da Irene, com amor’. Com base nos textos de Irene Lucília, a peça de Teatro conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

No espetáculo que conta com mais de 30 participantes entre atores, alunos e bailarinos, é abordada a importância da memória e da identidade da ilha.

O cenário é criado a partir do universo das personagens de Irene Lucília, mas com a presença de ‘personagens’ das memórias dos atores que povoam um certo imaginário ilhéu.

É um projeto que conta com o contributo de diversas entidades como a Academia Artemotion, da Associação Xarabanda, os grupos de Teatro da Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freitas e da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio bento Gouveia.

Entre o dia 1 e 10 de fevereiro, estão previstas 11 sessões do espetáculo para público escolar e público geral. A 2 de fevereiro pelas 20 horas, 3 de fevereiro com dupla sessão pelas 17 e 20 horas. No dia 4 de fevereiro há espetáculo pelas 17 horas. A 7 e 8 de fevereiro, têm lugar as sessões escolares pelas 11 e 15 horas. As últimas sessões são a 9 de fevereiro pelas 20 horas e a 10 de fevereiro às 16 horas.

Os bilhetes têm o custo de 10 euros. Podem ser adquiridos no site da Ticketline ou na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.