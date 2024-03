Encontram-se abertas as inscrições, até ao próximo dia 15 de março, para a 4.ª edição do FunFest – Festival Internacional de Vídeo, destinado a alunos do ensino secundário e superior, promovido pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode. Este ano, o festival decorre sob o tema ‘A arte e a sustentabilidade’.

A cerimónia de entrega dos prémios está agendada para o dia 9 de maio (quinta-feira), no Salão Nobre do Conservatório.

Com o objetivo principal de estimular a criatividade e o interesse pela produção audiovisual, este concurso pretende potenciar a aquisição de competências multifacetadas subjacentes à produção audiovisual, designadamente literárias, históricas, culturais, musicais, cénicas e linguísticas, promovendo a literacia da leitura, da informação, do digital e até da dos media, numa perspetiva entre pares, de jovens para jovens.

É, deste modo, destinado a estudantes, com residência em Portugal ou de escolas internacionais, que frequentam o ensino secundário ou o ensino superior, ou grau equivalente. Esta 3.ª edição do FunFest, integrada no Projeto Cultural de Escola e no Plano Nacional das Artes, convida os participantes a refletirem sobre a sustentabilidade através do cinema. O regulamento está disponível no sítio oficial do Conservatório, em www.conservatorioescoladasartes.com (submenu ‘Projetos’).

Relembra-se que, em 2023, este festival contou com a participação de 382 filmes: 18,8% do ensino secundário e 82,2% do ensino superior; já no pódio dos países que o submeteram, foram recebidos 39 dos Estados Unidos, 30 do Brasil, 27 do Reino Unido, 20 de Espanha e 19 de Portugal.

O FunFest conta com a parceria do programa EDUCAmedia, da Divisão de Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem, da Direção Regional de Educação e com o apoio do ator e ex-aluno do Conservatório, Dinarte Freitas, que tem vindo a apadrinhar esta iniciativa desde a sua primeira ediçã