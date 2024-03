O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, em parceria com a Banda Militar da Madeira, organizará um ‘Concerto de Primavera’ cujas verbas reverterão, na íntegra, para a Delegação Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Neste concerto juntar-se-ão duas orquestras do Conservatório e a Banda Militar da Madeira, dirigidas por três maestros: Lino Fernandes (da Orquestra de Sopros dos Cursos Livres em Artes do Conservatório), Jorge Garcia (da Orquestra de Sopros do Ensino Especializado do Conservatório) e Luís Afonso (da Banda Militar da Madeira).

Este concerto solidário, agendado para o próximo dia 27 de março, no Centro de Congressos da Madeira, será apresentado quarta-feira (6 de março), pelas 16h30, no Salão Nobre do Conservatório.

Nesta apresentação estarão presentes o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, o Brigadeiro General da Zona Militar da Madeira, Jorge Pedro, o Presidente do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Carlos Gonçalves, o presidente da Delegação da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Ricardo Sousa, e os três maestros supracitados.