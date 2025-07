Os espaços de animação dos hotéis Savoy Signature têm novas propostas para um fim de semana de verão relaxante, com animação e boa gastronomia.

Cloud Bar

NEXT

31.07.2025 | quinta-feira

18:00 – 21:00

Animação ao som do Dj Nelson Caires

21:30

Noites de cinema Cine Cloud

Filme: Nothing to Hide

01.08.2025 | sexta-feira

19:30-23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

02.08.2025 | sábado

19:30-23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

***

Terreiro

Savoy Palace

07.06.2025 a 26.09.2025 | sexta-feira e sábado

20:00

À mesa partilhada do restaurante Terreiro, 25 comensais reúnem-se às 20h para um jantar ao ar livre, envolto no calor do braseiro, num ambiente descontraído e de convívio à volta do fogo. O menu, preparado na íntegra no braseiro, inclui uma bebida de boas-vindas (Poncha à Terreiro ou limonada caseira), couvert, entrada, pratos de peixe e carne, sobremesa e café ou chá com petits fours. Uma proposta autêntica e calorosa para saborear e celebrar as noites de verão no Funchal.

Reservas e informações: +351 930 481 291 | fb.callcentre@savoysignature.com

***

Local Beach Bar & Restaurant

Calheta Beach

Festas de Verão 01.08 e 02.08 | sexta-feira e sábado

19:00 – 22:00

As Festas de Verão no LOCAL – Beach Bar & Restaurant regressam a 1 e 2 de agosto, dando as boas-vindas a um novo mês com a animação que marca os fins de semana durante todo o verão. Às sextas-feiras, os finais de tarde ganham ritmo com DJ (19h–22h), e aos sábados a música ao vivo dá o tom (19h–21h). Ambiente descontraído, boa música e sunsets à beira-mar. Com entrada livre, o verão vive-se aqui.