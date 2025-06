Uma vez mais os hotéis da coleção Savoy Signature preparam um roteiro repleto de animação para o próximo fim de semana.

Fique a par da programação:

Calhau Beach Club

Saccharum

TROPICAL BEATS – Pedro Tenreiro traz o groove ao pôr do sol no Calhau Beach Club21.06.2025 | sábado

Este sábado, 21 de junho, o Calhau Beach Club, no hotel Saccharum, recebe uma edição especial das Tropical Beats, com a presença de Pedro Tenreiro – nome incontornável da rádio e da cena eletrónica nacional. Com uma seleção musical rica em soul, disco, boogie e jazz-funk, o DJ e radialista promete transformar o pôr do sol num momento inesquecível, guiado pelo calor do vinil e a energia contagiante da música ao vivo.

O evento começa às 16h com o DJ madeirense Ryan, seguido, às 18h, do set exclusivo de Pedro Tenreiro. A noite continua com Nuno Marcial a partir das 20h, encerrando este sunset num ambiente tropical à beira-mar, entre cocktails, camas balinesas e a melhor vibe da estação.

Fire Pit20, 21 e 22.06.2025 | sexta-feira, sábado e domingo

18:30O Fire Pit, no Calhau Beach Club, transforma o final do dia numa celebração de sabores à beira-mar: de sexta a domingo, a partir das 18h30, desfrute de um menu de quatro momentos preparado na brasa, com bebida de boas-vindas, vista sobre o oceano e a atmosfera única do Saccharum. A experiência inclui entrada, prato de peixe, prato de carne, sobremesa e opção vegetariana — mediante reserva.

Mais informações e reservas: 291 820 800 | saccharum@savoysignature.com

Armada Deck

Royal Savoy

Santos Populares

24.06.2025| terça-feira

19:00-22:00

Na noite de 24 de junho, o terraço Armada Deck do Royal Savoy enche-se de aromas irresistíveis e animação tradicional para um jantar especial de Santos Populares. Das 19h às 22h, os sabores típicos da época juntam-se ao folclore madeirense num evento que convida a celebrar o verão com boa disposição e gastronomia ao ar livre.

Com um menu variado que vai das sardinhas e ventrecha de atum grelhadas à espetada madeirense, passando por iguarias como inhame com mel e vinho da Madeira, este churrasco de inspiração regional inclui também sobremesas típicas e vinhos selecionados da casa.

Para mais informações e reservas: +351 291 213 500 | royal@savoysignature.com

Galáxia Skybar

Savoy Palace

Festival do Atlântico 21.06.2025 | sábado

20:30

Na noite de 21 de junho, o Galáxia Skybar, no topo do Savoy Palace, será palco de uma experiência exclusiva por ocasião do Festival do Atlântico. Com vista privilegiada sobre a baía do Funchal, os convidados poderão desfrutar de uma seleção premium de sushi e bebidas incluídas, enquanto assistem ao espetáculo de fogo-de-artifício que ilumina o céu da cidade. Uma proposta diferenciadora que alia gastronomia de excelência, ambiente sofisticado e a envolvência cultural das noites de verão na Madeira.

Para mais informações e reservas: 969 882 020 | fb.callcentre@savoysignature.com