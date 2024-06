Fique a conhecer, ao pormenor, a programação da animação dos espaços Savoy Signature para o próximo fim de semana.

Calhau Beach Club - Saccharum

Tropical Beats - 07.06.2024 | sexta-feira

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Peete Moss

08.06.2024 | sábado

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Kaytana

09.06.2024 | domingo

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Nuno Marcial

07 a 09.06.2024 às 18:30| sexta a domingo

Jantar junto ao mar, assistir a um dos pores do sol mais apetecíveis da ilha num conceito de mesa partilhada e deliciar-se com produtos autênticos e sustentáveis vai ser possível com os jantares Fire Pit. A nova experiência gastronómica do Saccharum no Calhau Beach Club promete surpreender e cativar todos os sentidos.

As sextas, sábados e domingos serão dedicadas a uma das experiências que já conquistou muitos adeptos no Terreiro, restaurante onde a Savoy Signature lançou este conceito em 2022.

Os comensais assistirão ao live cooking comandado pelo chef, que confecionará no fogo os ingredientes cultivados na fazenda da Meia Légua, um terreno na Ribeira Brava onde a Savoy Signature produz diversos alimentos biológicos e sustentáveis.

Para mais informações e reservas: +351 291 820 800 | saccharum@savoysignature.com

Terreiro - Savoy Palace

07 e 08.06.2024 | sexta-feira e sábado

Até 28 de setembro, os jardins do Terreiro no Savoy Palace recebem os jantares Terreiro Fire Pit, todas as sextas e sábados e vésperas de feriados, às 20h. O restaurante Terreiro oferece uma experiência gastronómica ao ar livre que promete tornar ainda mais quentes as noites madeirenses. Tudo acontece em torno do braseiro, elemento-chave que recria ambientes ancestrais onde todos se uniam à volta do fogo para conviver, partilhar histórias e desfrutar de momentos memoráveis.

Sob a latada e junto ao Fire Pit, ficam dispostas as mesas e cadeiras para que os comensais testemunhem a mestria do chef a comandar toda esta experiência, preparando uma seleção de alimentos sobre a lenha.

Para mais informações e reservas: +351 930 481 291 | fb.callcentre@savoysignature.com

Galáxia Skyfood - Savoy Palace

06.06.2024 | quinta-feira

21:30 – 23:30

Jazz night

07.06.2024 | sexta-feira

20:30 – 23:00

Animação ao vivo com Dj Mastergroove

08.06.2024 | sábado

20:30 – 23:00

O Galáxia Skybar, no rooftop do Savoy Palace, preparará um elegante cocktail dînatoire, com bebidas incluídas, para hóspedes e visitantes, para celebrar o Festival do Atlântico. Entre as 20h30 e as 22h30, os sábados de 1 a 22 de junho do 17º piso da unidade cinco estrelas ficam reservados para aqueles que querem assistir ao fogo de artifício, acompanhando com uma experiência gastronómica superior. Para aqueles que preferem apenas desfrutar do ambiente e da vista, a entrada no rooftop tem um consumo mínimo de 25 euros. A partir das 22h30, o Galáxia Skybar estará aberto ao consumo usual.

Animação ao vivo com Dj Mastergroove

Cloud Bar - NEXT

O NEXT veste-se com orgulho para celebrar a Pride Month neste mês de junho. Para tal, criou um cocktail colorido que pode ser desfrutado no Cloud Bar ao som dos Djs.

07.06.2024 | sexta-feira

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj Nelson Caires

08.06.2024 | sábado

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj Nelson Caires

09.06.2024 | domingo

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

Royal Savoy

05, 06 e 08.06.2024 | quarta, quinta e sábado

O Royal Savoy enche-se de sabores e aromas nesta semana, para celebrar a chegada das noites mais quentes. A partir do dia 05 de junho, e em todas as restantes quartas-feiras do mês, os deliciosos sabores de um churrasco serão apresentados com as noites de Barbecue no Armada Deck, recheadas de animação folclore. No dia seguinte, 06 de junho, a gastronomia asiática ganha destaque, com os jantares Asian Flavours numa apresentação de um sofisticado buffet com a mais indulgente seleção de pratos. Os Asian Flavours acontecem também no Armada Deck todas as quintas-feiras do mês de junho.

Já no sábado, 08 de junho, o terraço do Royal Savoy revela-se outro local perfeito para assistir ao fogo de artifício do Festival do Atlântico e usufruir da música que se conjuga harmoniosamente com o espetáculo pirotécnico. Nos sábados do festival, o Royal Savoy prepara-se para animar as noites com a presença do DJ Ryan, que atuará em diferentes espaços do hotel. Nos primeiros sábados, a 1 e 8 de junho, a animação terá lugar no Thatcher’s Bar.

Para mais informações: 291 213 500 | royal@savoysignature.com

Panoramic Rooftop - Gardens

08.06.2024 | sábado

Com uma vista privilegiada para assistir ao fogo de artifício, o Gardens prepara jantares exclusivos para as noites do Festival do Atlântico no Panoramic Rooftop. Com início pelas 19 horas e limitado a 10 mesas, a equipa de cozinha do hotel criou um menu específico com bebidas incluídas (disponível no site).

Para mais informações e reservas: 291 213 600 | gardens@savoysignature.com

Arraial da Imperatriz

07.06.2024 | sexta-feira

20:00 – 21:45

Animação ao vivo com Marcelo Camacho