Fique a conhecer, ao pormenor, a programação da animação dos espaços Savoy Signature para o próximo fim de semana.

Calhau Beach Club - Saccharum

Tropical Beats

14.06.2024 | sexta-feira

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Nuno Marcial

15.06.2024 | sábado

16:00 – 22:00

Tropical Beats by Calhau Beach Club traz João Semedo à Madeira

Com uma trajetória amplamente reconhecida no setor musical em Portugal, João Semedo é o convidado nacional da próxima Festa Tropical Beats, no Calhau Beach Club, na praia da Calheta. É já no dia 15 de junho que o artista residente no Porto atua na Madeira para uma performance que se espera enérgica, num cenário descontraído à beira-mar, com muita dança e diversão.

João Semedo afirmou-se no Porto, destacando-se pela capacidade única de conjugar exploração musical com sintonia com público. Residente no Plano B, importante espaço cultural portuense, João Semedo é presença regular nos melhores clubes nacionais e já partilhou a cabine com nomes sonantes, como Massive Attack, Floating Points, Omar-S ou Superpitcher. Com a House Music como ponto de partida, os seus sets são viagens agitadas por diferentes géneros da música de dança, carregados de soul, de groove e de melodias sedutoras.

Como habitualmente, o alinhamento das Tropical Beats dá destaque aos artistas regionais. Na festa de 15 de junho, a acompanhar João Semedo, estarão também os djs madeirenses Mastergroove e Pita, garantindo batidas dançantes das 16h00 às 22h00.

16.06.2024 | domingo

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Peete Moss

14 a 16.06.2024 às 18:30| sexta a domingo

Jantar junto ao mar, assistir a um dos pores do sol mais apetecíveis da ilha num conceito de mesa partilhada e deliciar-se com produtos autênticos e sustentáveis vai ser possível com os jantares Fire Pit. A nova experiência gastronómica do Saccharum no Calhau Beach Club promete surpreender e cativar todos os sentidos.

Os comensais assistirão ao live cooking comandado pelo chef, que confecionará no fogo os ingredientes cultivados na fazenda da Meia Légua, um terreno na Ribeira Brava onde a Savoy Signature produz diversos alimentos biológicos e sustentáveis.

Para mais informações e reservas: +351 291 820 800 | saccharum@savoysignature.com

Terreiro - Savoy Palace

14 e 15.06.2024 | sexta-feira e sábado

Até 28 de setembro, os jardins do Terreiro no Savoy Palace recebem os jantares Terreiro Fire Pit, todas as sextas e sábados e vésperas de feriados, às 20h. O restaurante Terreiro oferece uma experiência gastronómica ao ar livre que promete tornar ainda mais quentes as noites madeirenses. Tudo acontece em torno do braseiro, elemento-chave que recria ambientes ancestrais onde todos se uniam à volta do fogo para conviver, partilhar histórias e desfrutar de momentos memoráveis.

Sob a latada e junto ao Fire Pit, ficam dispostas as mesas e cadeiras para que os comensais testemunhem a mestria do chef a comandar toda esta experiência, preparando uma seleção de alimentos sobre a lenha.

Para mais informações e reservas: +351 930 481 291 fb.callcentre@savoysignature.com

14.06.2024 | sexta-feira

O Euro 2024 vive-se com intensidade no exterior do Terreiro

De 14 de junho a 20 de julho, os jogos de futebol mais marcantes do Euro 2024 serão transmitidos no lounge exterior do Terreiro, equipado com um ecrã gigante para garantir que ninguém perca nenhum golo.

Os fãs terão a oportunidade de entrar em campo no nosso relvado, envolvidos numa atmosfera vibrante, enquanto torcem pela sua seleção favorita. O espaço estará rodeado de barraquinhas que oferecem uma variedade de delícias, incluindo cerveja, poncha, pregos, queijos, charcutaria, entre outros saborosos petiscos.

Todos os jogos de futebol serão transmitidos às 14:00, 17:00 e 20:00. Para maior conveniência, haverá estacionamento gratuito de 2 horas para quem vem assistir às partidas, ou de 6 horas para quem deseja também desfrutar de uma deliciosa refeição.

A emoção do Euro 2024 é vivida no Terreiro, onde o futebol, boa comida e diversão estão garantidos.

Galáxia Skyfood - Savoy Palace

15.06.2024 | sábado

20:30 – 23:00

O Galáxia Skybar, no rooftop do Savoy Palace, preparará um elegante cocktail dînatoire, com bebidas incluídas, para hóspedes e visitantes, para celebrar o Festival do Atlântico. Entre as 20h30 e as 22h30, os sábados de 1 a 22 de junho do 17º piso da unidade cinco estrelas ficam reservados para aqueles que querem assistir ao fogo de artifício, acompanhando com uma experiência gastronómica superior. Para aqueles que preferem apenas desfrutar do ambiente e da vista, a entrada no rooftop tem um consumo mínimo de 25 euros. A partir das 22h30, o Galáxia Skybar estará aberto ao consumo usual.

Animação ao vivo com Dj Santi

Biblioteca - Savoy Palace

13.06.2024 | quinta-feira

21:00

Savoy Palace apresenta concerto da Orquestra Clássica da Madeira

A biblioteca do Savoy Palace volta a abrir portas para mais um momento de música clássica, proporcionando uma experiência cultural e sonora inesquecível aos seus hóspedes e visitantes. A partir das 21h, as obras-primas de compositores clássicos ganharão vida numa viagem musical extraordinária, com performances que vão desde solos delicados até sinfonias majestosas.

Para mais informações e aquisição de bilhete: 930 481 291 | fb.callcentre@savoysignature.com

Cloud Bar - NEXT

O NEXT veste-se com orgulho para celebrar a Pride Month neste mês de junho. Para tal, criou um cocktail colorido que pode ser desfrutado no Cloud Bar ao som dos Djs.

14.06.2024 | sexta-feira

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj Dea

15.06.2024 | sábado

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj Coromoto

16.06.2024 | domingo

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

Royal Savoy

12, 13 e 15.06.2024 | quarta, quinta e sábado

O Royal Savoy enche-se de sabores e aromas nesta semana, para celebrar a chegada das noites mais quentes. Durante todas as quartas-feiras do mês de junho a partir das 19h, os deliciosos sabores de um churrasco serão apresentados com as noites de Barbecue no Armada Deck, recheadas de animação folclore. Já nas quintas-feiras a partir das 19h, no Restaurante Armada, a gastronomia asiática ganha destaque, com os jantares Asian Flavours numa apresentação de um sofisticado buffet com a mais indulgente seleção de pratos.

Já no sábado, 08 de junho, o terraço do Royal Savoy revela-se outro local perfeito para assistir ao fogo de artifício do Festival do Atlântico e usufruir da música que se conjuga harmoniosamente com o espetáculo pirotécnico. Nos sábados do festival, o Royal Savoy prepara-se para animar as noites com a presença do DJ Ryan, que atuará em diferentes espaços do hotel. Nos primeiros sábados, a 1 e 8 de junho, a animação terá lugar no Thatcher’s Bar.

Para mais informações: 291 213 500 | royal@savoysignature.com

Arraial da Imperatriz

14.06.2024 | sexta-feira

20:00 – 21:45

Animação ao vivo com Leo Alessandri