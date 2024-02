Concurso Luiz Peter Clode distingue os melhores estudantes portugueses na área da música

Decorrem até ao próximo dia 31 de março as inscrições para o Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode ‘2024, promovido pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

Conforme informa uma nota enviada à redação, este certame tem como principal objetivo distinguir e premiar os melhores estudantes portugueses das áreas performativas, sendo que esta edição conta, pela primeira vez, com o apoio da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade que gere a Orquestra Clássica da Madeira, no âmbito do protocolo assinado entre ambas as instituições na passada semana.

Segundo esclarece este conservatório, o Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode “destina-se a estudantes matriculados nas escolas de música portuguesas, nos níveis básico e secundário, com idade até os 19 anos, exceto alunos de canto que poderão apresentar-se até aos 23 anos, excluindo-se candidatos a frequentar o ensino superior”.

Os concorrentes podem candidatar-se a três categorias. São elas a categoria ‘Solistas’, dividida por 6 modalidades referentes a cada área/grupo de instrumentos e por 5 níveis de acordo com a faixa etária (do nível ‘Infantil A’ – menos de 8 anos (inclusive) – até ‘Juvenil E’ – 17 a 19 anos de idade); ‘Concerto’, na modalidade de Instrumento/Canto lírico’ e 2 níveis de acordo com a faixa etária (nível ‘Infantil F’ – até 13 anos – e ‘Juvenil G’ – 14 a 19 anos de idade), e ‘Música de câmara / Combo de Jazz’, dividida por 2 níveis de acordo com a faixa etária (nível ‘Infantil I’ – até 13 anos – e ‘Juvenil H’ – 14 a 19 anos de idade).

O prazo de inscrição termina a 31 de março e o calendário das provas e ensaios serão divulgados, no site do Concurso, até ao dia 19 de abril e no dia 21 de junho, respetivamente.

Já as provas decorrerão no período compreendido entre os dias 10 e 12 de julho e os resultados das mesmas anunciados no próprio dia e publicados no site.

De apontar que este concurso culminará com um ‘Concerto de Laureados’, de entrada gratuita, agendado para o próximo dia 14 de julho, pelas 18h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, num evento em coprodução com a Câmara Municipal do Funchal.