Concerto Solidário do Ensemble de Saxofones do Conservatório em Machico

O Ensemble de Saxofones do Conservatório, do Polo de Machico, realiza esta noite um concerto solidário com o objetivo de angariar fundos para apoiar as suas atividades pedagógicas e artísticas.

O espetáculo terá lugar na Sala Multiusos do Fórum Machico, com início às 20h30. A entrada é gratuita, embora limitada à lotação da sala, sendo os donativos bem-vindos.

Sob a direção artística da professora Irene Rodrigues e direção musical do professor Nuno Santos, o ensemble é composto por jovens músicos que têm vindo a desenvolver um percurso de excelência no estudo do saxofone.

A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Machico, da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia da Região Autónoma da Madeira e do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

Este concerto é uma oportunidade para o público apoiar a cultura local e testemunhar o talento emergente dos alunos do conservatório.