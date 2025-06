A Associação de Bandolins da Madeira realiza o próximo concerto do projeto Mandolisland no dia 6 de junho, às 20 horas, na Casa do Povo de São Roque do Faial.

De acordo com uma nota enviada à redação, ‘Mandolisland’ resulta do encontro entre o compositor francês Vincent Beer Demander e a música regional madeirense, propondo uma suite de peças inspiradas na tradição local reinterpretadas de forma erudita.

O concerto conta ainda com repertórios de compositores de várias culturas, interpretados pelo bandolinista Norberto Gonçalves da Cruz e pelo acordeonista Slobodan Sarcevic.

Este projeto, sublinha a associação, pretende democratizar o acesso à cultura e oferece entrada livre ao público.