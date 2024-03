O Centro de Congressos da Madeira acolhe, no dia 27 de março, às 19h00, o Concerto de Primavera que será protagonizado pela Orquestra de Sopros do Conservatório e Banda Militar da Madeira.

Trata-se de uma iniciativa solidária que, no âmbito do ‘março azul - campanha de prevenção do Cancro Colorretal’, junta o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, em parceria com a Banda Militar da Madeira, e cujas verbas reverterão, na íntegra, para o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Os bilhetes poderão ser adquiridos nos seguintes locais: Sede do Núcleo Regional Madeira - Liga Portuguesa Contra o Cancro; Delegação de Machico do Núcleo Regional da Madeira da LPCC; Casa da Liga (junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça); e Conservatório e no polo Bom Jesus.