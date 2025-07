A 6.ª edição do evento ‘Clássicos na Magnólia’ realiza-se nos próximos dias 26 e 27, na Quinta Magnólia. Em destaque, vão estar 41 veículos (36 automóveis e cinco motas) construídas na segunda metade dos anos 50.

A apresentação decorreu esta tarde, no palco da exposição, com a presença do secretário regional do Turismo, Ambiente Cultura, Eduardo Jesus, e do presidente do Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, Miguel Gouveia.

Um elegante Cadillac, de 1959, modelo Coupe de Ville (V8, 330 Cv e 6.300 Cc) , inspirou o cartaz da exposição e será um dos focos de atenção durante a exposição, que tem curadoria do escultor Martim Velosa.

Será, segundo disse Miguel Gouveia, a grande curiosidade desta edição, um carro americano, que não é muito comum de ver nas estradas, propriedade de um madeirense. “As pessoas vão gostar de ver esta viatura aqui exposta”, garante.

Eduardo Jesus realça a ligação entre um evento de carros clássicos e uma quinta emblemática da Madeira, com acesso muito facilitado aos residentes e aos turistas.

É também, segundo o governante, um momento importante para conhecermos os proprietários e colecionadores que se esmeram bastante no restauro e na manutenção dos veículos.

A Companhia de Autocarros do Caniço vai disponibilizar uma viatura muito antiga, dos anos 20, que a fará ligação entre a zona monumental do Funchal e a Quinta Magnólia, gratuitamente.

A exposição abre no dia 26, às 10h00, com um programa de animação diversificado, e encerra nesse dia às 22h00. No dia seguinte, reabre às 10h00 e encerra às 20h00.