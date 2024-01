Cinema: Filme de alunos do Conservatório destacado em festivais internacionais

Segundo um comunicado de imprensa emitido pelo Conservatóro, até ao momento o filme foi exibido no ‘Lift-Off Filmmaker Sessions by Lift-Off Global Network’, em Londres, Reino Unido; no ‘Animator FEST - European Youth Festival of Animated Film’, em Jagodina, Sérvia; e no ‘Student World Impact Film Festival’, em Nova York, Estados Unidos da América. Estas seleções marcaram a presença do filme em eventos de cinema significativos, em diferentes partes do mundo.