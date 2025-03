A presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Cristina Pedra, destacou nesta terça-feira o cumprimento de mais uma promessa com a abertura da exposição inaugural da primeira Bienal de Arte e Design do Funchal. A mostra, que decorre no Centro Cultural e de Investigação do Funchal até junho, reúne cerca de 200 obras de diversos designers, entre eles Nini Andrade Silva, e marca o início de uma programação que se estenderá a diversos espaços da cidade.

Amanhã, a Quinta Magnólia recebe uma nova exposição com 180 artefactos, contando com a presença da ministra da Cultura. Pedra sublinhou que a Bienal não se limita ao universo artístico, mas se propaga pela cidade com um foco na sustentabilidade, integrando também eventos como a Feira do Livro e as Marchas Populares.