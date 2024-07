Centro de Congressos acolhe ‘Celebration! by Artemotion’

O Centro de Congressos da Madeira dará palco, no próximo dia 14 de julho, pelas 20 horas, ao espetáculo “Celebration! by Artemotion”, com produção da Academia Artemotion.

Sinopse do espetáculo:

”São dez anos de Artemotion. Dez anos de arte, movimento e emoção. Dez anos de amor, cuidado, coragem, determinação, amizade, companheirismo e aprendizagem. São dez anos de um caminho de construção de memórias que para sempre ecoarão nas nossas vidas. Esta não é só uma celebração desta academia, mas também de todos os que cá passaram e fizeram ou fazem parte dela. É de todos os que levaram um pouco de nós e deixaram um pouco deles. É também uma celebração de quem criou esta comunidade, que é hoje uma família, a maravilhosa e única professora Carla Rodrigues. Foi ela que esteve sempre lá para todos nós, de braços abertos, pronta a ouvir-nos e a ajudar-nos, fosse no que fosse. É a que acompanhou o nosso crescimento e deu-nos conselhos e colo quando mais precisámos. Foi ela que criou esta família unida pela arte, música e dança. O Artemotion é tão especial como quem o sonhou e tornou realidade. É também a nossa segunda casa, onde sonhamos e realizamos. É onde nos libertamos e passamos o que sentimos para a voz e para os movimentos. Nestes dez anos aprendemos que a arte é uma expressão da alma e um elo entre corações. Não celebramos apenas o tempo corrido, mas as histórias, sorrisos e superações que houveram. Assim, continuaremos a escrever esta linda história ao compasso da música e do ritmo da vida! Sentirei eterna gratidão por tudo o que aprendi e por tudo o que levo comigo para a minha vida do Artemotion. Obrigada por dez anos extraordinários e inesquecíveis e que venham muitos mais!” - Nina Pereira

Bilhetes disponíveis na FNAC do Madeira Shopping.