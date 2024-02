O Forum Madeira, centro comercial gerido e comercializado pela consultora imobiliária CBRE, vai receber, no próximo dia 24 de fevereiro, às 16h00, a escritora Natália Bonito para o lançamento do livro “Casa Pequenina: A história do laço azul em poesia”.

Conforme informa uma nota enviada à redação, a escritora madeirense vai apresentar o seu primeiro livro enquanto autora e editora, uma obra infantil que pretende alertar para a importância de proteger as crianças contra maus-tratos, sendo que o ponto de encontro é a Praça Central do Forum Madeira.

“Com uma linguagem leve e acessível, este livro conta a história da avó Bonnie Finney e do seu laço azul de uma forma metafórica, com o objetivo de reforçar um tema tão importante como os maus-tratos infantis”, desvelou a mesma comunicação.