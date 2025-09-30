Casa dos Açores na Madeira acolhe palestra sobre o livro ‘Crónicas das Américas’

Na próxima quarta-feira, 1 de outubro, pelas 18h30 horas, decorrerá na Casa dos Açores na Madeira, na Rua das Pretas, Funchal. uma palestra realizada pelo investigador Duarte Mendonça baseada no livro ‘Crónicas das Américas’, da autoria do médico terceirense Joaquim Bartolomeu Flores
Esta edição foi coordenada por Duarte Mendonça e editada pelo Instituto Histórico da Ilha Terceira, tendo sido apresentada no Salão Nobre da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo a 14 de Maio deste ano.
Sinopse:
“O benquisto Dr. Joaquim Flores (1888-1956) foi um conceituado médico cirurgião e humanista, tendo-se destacado no campo clínico por ter sido o precursor da psiquiatria nos Açores e ainda um dos principais impulsionadores da criação da Casa de Saúde São Rafael, na Ilha Terceira, vocacionada para o tratamento das doenças de foro mental, à qual estiveram associados, desde os seus primeiros tempos, os Irmãos de São João de Deus.
A cada dois anos o Dr. Flores costumava empreender uma grande viagem de férias, acompanhado da sua família.
Foi assim que, em 1926, visitou os Estados Unidos da América, e em 1929, a Argentina e o Brasil. Ao longo destas suas longas viagens tomou inúmeros apontamentos, que depois lhe serviram de base para redigir dezenas de belíssimas crónicas de viagem que, nessa época remota, foram sendo publicadas no antigo jornal ‘A União’, outrora publicado na Terceira nesse órgão informativo pertencente à Diocese de Angra do Heroísmo.”
Nesta palestra serão postos em destaque os principais momentos dessas viagens, autênticas aventuras, realizadas há um século, tendo por base as suas belíssimas crónicas, reunidas dessa fonte e que, estando há muito esquecidas, foram recentemente reunidas em volume, para gáudio dos terceirenses e dos açorianos em geral.
