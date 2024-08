À semelhança do que acontece noutras festas dedicadas à juventude, o projeto ‘Vibes 4U no drugs’ está em ação na Summer Fest, no Parque de Santa Catarina.

A iniciativa, da Direção Regional da Saúde, está a percorrer todo o recinto e a sensibilizar os participantes para os riscos da toxicodependência, que são o oposto da alegria e da felicidade de jovens livres de drogas.