O espetáculo multidisciplinar ‘Camões e Tanto mar’, que irá ocorrer no dia 6 de abril, às 18 horas, tem uma base poética que faz uma abordagem ao mar desconhecido, simbólico, filosófico, musa de amores e desamores, e será o momento que marcará o encerramento da Feira do Livro do Funchal, que irá decorrer de 28 de março a 6 de abril.

“Um mar caminho para novos mundos, um mar poético e utópico sim, mas absoluto e real”, refere a descrição deste espetáculo performativo “feito de palavras, músicas, dança e imagens”, “imagens do mar real e absoluto, e do mar poético”.

Como dizia Amyr Klink, “o mar não é um obstáculo: é um caminho”, é um percurso por poemas de Camões, Cecília Meireles, Fernando Pessoa, Joaquim Pessoa, Manuel Alegre, Miguel Torga, Ricardo Reis, Sophia de Mello Breyner, Vitorino Nemésio. “É uma revisitação de alguns temas musicais de cantores como António Variações, Dulce Pontes, Carlos do Carmo, entre outros”, acrescenta a organização em nota de imprensa. “É uma apresentação de novas canções absolutamente originais feitas a partir de poemas que versam a temática. É uma exibição de imagens do mar poético, utópico, absoluto e real”, remata.

O elenco do espetáculo é composto por atores, músicos, compositores, cantores e bailarinos, a saber: António Plácido, Paulo Gouveia, Marta Faria, Miguel Apolinário, Ricardo Dias, Slobodan Sarcevic, Tiago Sena e Luís Daio.

O espetáculo é uma produção da Câmara Municipal do Funchal, sendo já possível adquirir os bilhetes online ou através da bilheteira física.