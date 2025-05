Os bilhetes para o dia 18 de julho do Summer Opening 2025 estão oficialmente esgotados. A atuação de Pedro Sampaio, cabeça de cartaz desse dia, em que atuam também Dillaz, NAPA e Bia Caboz, convenceu milhares de fãs a rumar ao Parque de Santa Catarina, esgotando todas as entradas disponíveis a mais de dois meses da sua realização.

A organização do festival confirmou esta segunda-feira que esgotaram dos bilhetes diários para 18 de julho, bem como dos passes combinados que incluíam essa data: o passe de três dias, e dois dos passes de dois dias (17 e 18; 18 e 19).

Apesar disso, ainda há oportunidades para quem quer viver o espírito do festival, sendo que os bilhetes para os dias 17 e 19 continuam disponíveis. No primeiro dia, sobem ao palco Morad, Poze do Rodo, Mizzy Miles e AG Wild. No encerramento, a festa ‘Revenge of The 90’s’ traz Para Sempre Marco e outras surpresas numa viagem nostálgica pelos maiores êxitos dessa década.

Os bilhetes ainda disponíveis podem ser adquiridos através do site oficial summeropening.pt, nas Lojas Coral (Funchal e Ribeira Brava), no balcão de informações do Forum Madeira, bem como na Fnac, Worten e Ticketline.