O Forum Madeira irá receber a artista Bárbara Mendes para dar continuidade ao projeto “FORUM, local”. Com inauguração agendada para o dia 29 de maio, pelas 18h30, a exposição “Amanhã às 12h” representa o trabalho da fotógrafa madeirense.

Inspirada em recordações e fotografias de arquivo pessoal, de idas à praia, passeios com amigas e tardes no jardim, esta exposição explora um conjunto de memórias da adolescência, sobre este lugar que é ponto de encontro, um espaço comum a meio caminho e um ponto de partida para o mar.

“Amanhã às 12h” reflete a essência da prática artística de Bárbara, centrada na paisagem, nos temas da insularidade e na identidade cultural. Foi na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa que a artista se formou e adquiriu os primeiros conhecimentos em arte multimédia, que mais tarde vieram a consolidar o seu trabalho artístico.

O projeto “FORUM, local” conta já com o trabalho de cinco artistas, que foram desenvolvendo as suas peças a partir dos elementos visuais deixados pelos artistas anteriores. Tendo como objetivo a promoção de uma narrativa coletiva e dinâmica, que estará concluída no mês de julho graças ao trabalho de 11 artistas, este projeto é um conceito inovador que pretende criar obras interligadas com base na técnica surrealista cadavre-exquis.

Fique a conhecer “Amanhã às 12h” no Art in Forum, localizado no Piso 1 do Forum Madeira, Centro Comercial gerido e comercializado pela CBRE.