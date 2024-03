O espetáculo “Bantu”, agendado para os dias 15 e 16 de março às 20h no Teatro Municipal Baltazar Dias, já conta com lotação esgotada.

“Esta notícia vem como reflexo do enorme interesse do público em envolver-se e celebrar a diversidade cultural e linguística da família de línguas “Bantu”, originária da África subsariana. Organizado como parte do Ciclo de Arte Contemporânea da Madeira e do projeto INSUL´Arts, esta colaboração entre a Companhia Dançando com a Diferença, dybwikdans (Noruega), a Câmara Municipal do Funchal e o Teatro Viriato (Viseu) promete oferecer uma jornada artística emocionante e enriquecedora. Sob a direção artística de Victor Hugo Pontes, o espetáculo “Bantu” pretende unir dança, música e expressão corporal para transmitir mensagens profundas e universais sobre a condição humana”, diz nota do Teatro endereçada à redação.