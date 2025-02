Banda Municipal do Funchal comemora 175.º aniversário esta terça-feira

A Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses celebra amanhã, dia 18 de fevereiro, 175 anos de vida.

“História transmitida através da dedicação dos nossos antepassados e pela qual somos hoje responsáveis por assegurar a sua transmissão às gerações futuras. Queremos manifestar o nosso agradecimento a todos os executantes, músicos, sócios e parceiros, pois são os pilares desta instituição”, dá conta a presidente da direção, Ana Baptista.

O aniversário será celebrado esta terça-feira, logo pelas 8h00, com a cerimónia do hastear da bandeira, momento que será acompanhado musicalmente com o ‘Hino da Banda’ e ‘Marcha do 175.º Aniversário’.

No entanto a festa prolonga-se no próximo sábado, 22 de fevereiro, a partir das 15h45 com desfile até ao Jardim Municipal do Funchal, onder será inaugurada uma escultura alusiva ao 175.º aniversário.



O momento será procedido de uma missa na Sé, às 18h00, e de jantar comemorativo, pelas 19h45.

De resto, para 2025, a Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses, dará continuidade à sua atividade através da realização de concertos e atividades de caráter associativo estando para já previsto o seguinte:

- 27 de abril, no Teatro Municipal Baltazar Dias - Concerto Comemorativo do 175.º Aniversário, Tributo a Ennio Morricone, que contará com a participação do Coro de Câmara da Madeira e Solistas;

- Ciclo de Masterclasses a decorrer entre os meses de abril a julho;

- 07 de junho, passeio de catamarã;

- entre julho e agosto, Oficina Musical “Filarmónicos de Gema”, que visa a divulgação da escola de música;

- em data a agendar, Noite de Bingo Solidário;

- Edição de um livro comemorativo do 175º Aniversário.