Ao longo de cerca de 3 minutos, a canção, que foi hoje apresentada em Lisboa juntamente com as restantes 19 músicas concorrentes, expressa a dualidade entre a necessidade de partir, a saudade da terra Natal e o desejo de regressar à “ilha, paz, Madeira”.

“Eu vim de longe, vim do meio do mar, no coração do oceano. Eu tenho a vida inteira. O meu caminho eu faço a pensar em regressar à minha casa (...) se te explicar palavra a palavra, nunca vais entender a dor que me cala. A solidão que assombra a hora da partida. Carrego o sossego de poder voltar. Mãe olha à janela, que eu estou a chegar”, lê-se nas estrofes da melodia que promete emocionar.

Além dos NAPA, na segunda semifinal, que será apresentada por Tânia Ribas de Oliveira e Sónia Araújo, estão também a competir ‘Responso à mulher’ (A Cantadeira), ‘Apago tudo’ (bombazine), ‘Cotovia’ (Diana Vilarinho), ‘Rapsódia da Paz’ (emmy Curl), ‘á-tê-xis’ (EU.CLIDES/Tota), ‘I wanna destroy you’ (Henka), ‘Quantos queres’ (Inês Marques Lucas), e ‘Quem foi’ (Luca Argel/Luca Argel com Pri Azevedo).

Quanto à primeira semifinal, cuja apresentação estará aos comandos de Jorge Gabriel e José Carlos Malato, marcada para dia 22 de fevereiro, vão ouvir-se ‘Sobre Nós’ (da autoria de Beato/interpretada por Du Nothin), ‘Ninguém’ (Bluay), ‘Lisboa’ (Capital da Bulgária), ‘Calafrio’ (Jéssica Pina), ‘Tristeza’ (Josh), ‘A minha casa’ (Marco Rodrigues), ‘Eu sei que o amor’ (Margarida Campelo), ‘Adamastor’ (Peculiar), ‘Voltas’ (Tiago Sampaio/Rita Sampaio) e ‘Ai Senhor!’ (Xico Gaiato).

Refira-se que, em cada semifinal, serão escolhidas seis canções, cinco através do sistema de votação habitual (metade da pontuação atribuída a um júri profissional e a outra metade ao voto do público) e uma sexta escolhida apenas pela votação do público.

A grande final, aprazada para dia 8 de março, será disputada por 12 canções, numa noite em que Filomena Cautela e Vasco Palmeirim vão anunciar o grande vencedor desta edição. Todas estas provas vão ter lugar nos estúdios na RTP em Lisboa, sendo transmitidas em direto pela estação pública.

O tema vencedor irá representar Portugal no 69.º Festival Eurovisão da Canção, que este ano decorre em Basileia, na Suíça.

Todas as músicas podem ser ouvidas nos canais oficiais do Festival da Canção nas plataformas ‘online’ YouTube e Spotify.