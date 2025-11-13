Artesãos premiados pela criatividade inspirada no Bordado Madeira

Vinte e dois artesãos responderam ao desafio do IVBAM e apresentaram trabalhos inspirados no Bordado Madeira, nas vertentes contemporâneo e tradicional, no âmbito do Prémio de Valorização do Artesanato Regional, que se realizou pela quarta vez consecutiva.

Os prémios, com um valor global de quatro mil euros, foram entregues esta tarde, no Espaço das Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira, à Rua dos Ferreiros, em cerimónia que contou com a presença do presidente do Governo Regional, que elogiou a criatividade e qualidade dos trabalhos apresentados.

Na vertente tradicional o primeiro prémio foi atribuído a Nelson Moreira dos Santos, com a peça ‘Mãos que contam histórias’; o segundo foi para Anastasia Ivanova, com o trabalho ‘Bordado Madeira – Uma arte que inspira’, e o terceiro para Mai Ibrahim, com a peça ‘Canto do Bordado em Luz’.

Manuel Trindade Vieira foi o primeiro classificado com um trabalho contemporâneo intitulado ‘Corpo que Borda’; o segundo foi entregue a Vera Menezes, com a peça ‘Naperon’, e o terceiro a Garcia Sierra, autor do trabalho ‘Edição Bordado Madeira’.

Foi feita também a entrega de uma Menção Honrosa a um trabalho que valoriza a economia circular e a sustentabilidade dos materiais utilizados.

As peças que estiveram em concurso, num total de 23, podem ser apreciadas numa exposição patente no local, de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 13h30 e das 14h00 às 16h30.