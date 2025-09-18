MADEIRA Meteorologia
Artesanato regional “terá de caminhar para a excelência com certificação”

    Madeira tem 120 unidades produtivas artesanais. Alexis Silva
Redação

Cultura
Data de publicação
18 Setembro 2025
15:32
O Secretário Regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, e o Conselho Diretivo do IVBAM, reconheceram, esta manhã, 13 novos artesãos, elevando para 120 o número de unidades produtivas artesanais existentes na Região.

O titular da agricultura e pescas entende que o setor precisa de se aproximar da excelência, mas terá de o fazer com “rigor, qualidade, inovação, design e diferenciação, acrescentando valor ao produto”.

Nuno Maciel não tem dúvidas de que os próximos passos terão de ir de encontro à certificação, sendo que o reconhecimento agora atribuído dá um importante contributo para a sua concretização.

Com o reconhecimento, à luz do respetivo Estatuto e através da Carta de Artesão, torna-se possível, a estes 13 novos artesãos, serem apoiados pelo IVBAM em deslocações e presenças em ações de carácter promocional das Artes e Ofícios Tradicionais, participarem em eventos promovidos pelo IVBAM ou por outras entidades públicas e privadas.

Estes artesãos, agora reconhecidos, em áreas como a arte de trabalhar o vidro, a cerâmica, a cestaria e chapelaria, entre outras, podem também usufruir das valências disponibilizadas pelo IVBAM no Espaço das Artes & Ofícios Tradicionais, à Rua dos Ferreiros.

