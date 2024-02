Aprovada candidatura da Associação de Bandolins da Madeira ao programa Erasmus +

Pela primeira vez, foi aprovada uma candidatura da Associação de Bandolins da Madeira ao programa Erasmus +.

‘European Kids Musical Trip’ é um projecto de colaboração pedagógica e artística a nível europeu, envolvendo alunos de música na área do bandolim e da guitarra (até os 12 anos) de quatro países europeus.

Bélgica, França, Itália e Portugal, são os países envolvidos, sendo o programa co-organizado pela Compagnie VBD & Co (França), Associação de Bandolins da Madeira (ABM), representante de Portugal, Académie de Musique de Malmedy (Bélgica), Conservatório Statale di Musica “Nicola Sala” (Itália) e Companhia Les 5 Continents (França).

O evento consiste numa criação artística direcionada à prática do bandolim e da guitarra, tendo como foco, pela primeira vez, o ensino infantil. A atividade possibilita o intercâmbio europeu das 50 crianças participantes, pretendendo dessa forma reforçar o sentimento de uma identidade europeia.

Os eventos decorrem em 2024 e 2025, estando o primeiro encontro agendado para o próximo dia 25 de fevereiro, na região de Sorrento (Itália). Em julho de 2024 o encontro será em Marselha (França), e em outubro 2024 regressará a Itália. A Madeira receberá o projeto em janeiro 2025 e encerrará em maio de 2025 na Bélgica.

Para cada encontro, serão selecionados, por país, 10 alunos, quatro professores e dois monitores, com o objetivo de prepararem um repertório em conjunto, culminando sempre num concerto. Estas composições são escritas de raiz pelo compositor francês Vincent Beer-Demander, que se inspira na tradição musical de cada um destes países.

O projeto envolve, pela primeira vez, alunos do ensino oficial de música (conservatórios) com alunos do ensino informal (academias, escolas de música, associações), criando assim um evento de partilha pedagógica.

Nesta primeira edição, os professores madeirenses que participarão serão André Martins (Orquestra de Bandolins da Madeira), Carolina Faria (Tuna Amadis de Gaula), Telmo Ferreira (Tuna de Câmara de Machico) e Tiago Lobato (Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira).

“Um dos grandes focos da ABM, neste tipo de colaborações, é o de proporcionar pontes de colaboração cultural, didática e de desenvolvimento artístico, com vários países, com o intuito de proporcionar aos alunos e artistas madeirenses a possibilidade de vencer a insularidade e de participar em projetos onde a cultura e a arte é celebrada globalmente”, lê-se em nota enviada pela associação à redação.

De referir que o projeto é financiado pela União Europeia através do programa Erasmus +.