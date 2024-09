A Orquestra de Cordas “Madeira Camerata”, sob a direção musical do violinista Norberto Gomes, anuncia um concerto a realizar-se a 12 de setembro, pelas 21h, no Hotel Royal Savoy.

“Com este concerto, a Madeira Camerata irá proporcionar aos ouvintes uma viagem por alguns dos períodos da história da música. Irá passar pelo período barroco caracterizado por uma estética exuberante, emotiva e ornamentada, que deixou um legado duradouro e que influenciou profundamente a música clássica e a arte em geral; e pelo período moderno, que teve início em 1900 até os dias atuais, marcada por uma transformação significativa que reflete as mudanças sociais, culturais e tecnológicas do século XX e início do século XXI. Quanto ao período barroco, a Madeira Camerata interpretará obras dos compositores Johann Pachelbel, Bach, Händel e Vivaldi; e pelo período moderno obras do compositor Rui Soares da Costa e o arranjo de S. Aslamasyan da obra “Três Peças” do compositor Komitas.

A Madeira Camerata, um agrupamento interno da Orquestra Clássica da Madeira, tem por principais objetivos a interpretação de repertório para orquestra de cordas e a divulgação da música portuguesa escrita para este tipo de formação. Criada em 1997, representou a Orquestra Clássica e a Região Autónoma da Madeira no exterior, participando em festivais internacionais de música.

Esta Orquestra de Cordas já tocou com vários maestros e solistas, entre eles Jaap Schröder, Luís Izquierdo, Roberto Pérez, Filipe Pinto-Ribeiro, Carlos Guilherme, Luís Andrade, Milko Pravdic, Ilya Grubert, António Carrilho, Bárbara Dória, Lyudmila Voynarovska, entre outros. Já se apresentou em concerto nos Festivais de Música da Madeira de 1998, 1999 e 2000, no Festival de Artes de Macau, e ainda no Festival de Música de Ferrol, na Galiza (Espanha). Realizou ainda concertos no Porto e no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa. Em 2000 realizou uma digressão por várias cidades espanholas, entre as quais Madrid, onde se apresentou no Auditório Nacional com transmissão em direto para a Rádio Clássica de Espanha.

Contamos com a vossa presença que, como sempre, temos o maior gosto em tocar para vós com a alegria e a energia que nos é caraterística, onde a qualidade do serviço se conjuga com as mais belas e profundas emoções que as obras musicais terão para vos oferecer”, realça Norberto Gomes, Diretor Artístico da Orquestra Clássica da Madeira em comunicado à imprensa.

Bilhetes . 20€ (preço único) à venda na receção do próprio Royal Savoy (a bilheteira é da exclusiva responsabilidade do Hotel)

PROGRAMA:

Johann Pachelbel [1653 - 1706] · Cânone

Johann Sebastian Bach [1685 - 1750 ] · Ária da Suite em Ré

Georg Friedrich Händel [1685 - 1759] / arr. de S. Aslamasyan [1897 - 1978] · Passacaglia

António Vivaldi [1678 - 1741] · Concerto Alla Rustica em Sol maior RV.151

Rui Soares da Costa [n 1958] - Homenagem

Komitas [1869 - 1935] / arr. de S. Aslamasyan [1897 - 1978] . Três Peças