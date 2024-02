Maria Inês Vieira Ornelas, aluna de acordeão do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, volta a brilhar em concursos de acordeão e a arrecadar um troféu no 17.º Concurso de Acordeão, integrado no Festival FoleFest ‘2024, que decorreu entre os dias 8 e 13 de fevereiro, em Lisboa, numa organização da Associação FoleFest.

Esta associação tem como objetivo primordial promover e divulgar o acordeão de concerto em Portugal, através de diversos eventos, nomeadamente a organização de um Festival e Concurso de Acordeão realizados anualmente.

O Festival FoleFest, existente desde 2007, tem como objetivo dar a conhecer e promover o acordeão erudito através dos concertos, das masterclasses e de um concurso. Este 17.º Concurso de Acordeão, cujo júri foi composto professores/instrumentistas de qualidade reconhecida, decorreu no passado dia 11 de fevereiro, no Auditório do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa. A madeirense apresentou-se perante um júri internacional e repetiu o resultado do ano 2022, quando participou pela primeira neste evento. Com suporte financeiro do programa Madeira2030 (Fundo Social Europeu), a Maria Inês demonstrou que continua no mais alto nível em Portugal e, numa categoria superior (‘C’ - concorrentes com as idades entre os 16 e 18 anos), subiu ao mais alto lugar do pódio.

Organizado pela Associação FoleFest e com o objetivo de dar a conhecer o acordeão erudito, reúne jovens acordeonistas portugueses e o público em geral em concertos e em formações pedagógicas. O diretor artístico deste festival, professor Paulo Jorge Ferreira, pretende que todos os acordeonistas, professores e alunos participem e se sintam envolvidos neste projeto. A presença de músicos de enorme prestígio, seja como intérpretes em concertos ou como júris do concurso, será sempre a ideologia a seguir, acreditando que, desta forma, o acordeão sairá sempre inevitavelmente prestigiado.

Maria Inês Vieira Ornelas iniciou os seus estudos musicais em 2014, na Direção de Serviços de Educação Artística, nos Cursos Livres em Artes (CLA). Atualmente, frequenta o 2º ano do Curso Profissional de Instrumentista no Conservatório e, desde o início dos seus estudos musicais, é orientada pelo professor Slobodan Sarcevic.

Outras informações sobre o concurso podem ser consultadas através da sua página oficial, em https://folefest.com/.