A OFITE | Oficina de Teatro Estreito estreia a 21 de março, às 21h00, a comédia “A Vizinha do Lado”, baseada numa das obras mais emblemáticas de André Brun. Esta comédia popular que mistura humor e drama, com encenação de Zé Abreu, ficará ainda em cena nos dias: 22 (21h), 27 (20h), 28 (21h), 29 (21h) e 30 (17h). As reservas para assistir ao espetáculo deverão ser feitas a partir do telefone: 291 910 040.

“A história gira em torno de Eduardo, um rapaz que nasceu na província, mas veio viver e estudar medicina para Lisboa. Só que em vez de se dedicar aos estudos, leva uma vida boémia e carregada de vícios na noite lisboeta, nos teatros de revista e de variedades. No entanto, a sua rotina é alterada quando se cruza com Mariana, uma jovem vizinha”, conta a companhia em nota de imprensa.

Ao longo da peça, acrescenta, “Eduardo vai se envolvendo cada vez mais com a vida da vizinha, observando-a com motivação e trocando palavras cheias de rasgados elogios e interesse. E entre momentos de humor e tensão, a convivência entre os dois vizinhos, torna-se cada vez mais intensa, até ser descoberta por Isabel, a verdadeira e atual mulher que vive com Eduardo.”

“A determinada altura, a situação vai complicar-se ainda mais para Eduardo, com a chegada do seu tio Plácido, respeitável professor de Moral num colégio em Famalicão, que vem a Lisboa visitar o sobrinho, para verificar como vivia na capital e como estava a decorrer o curso de medicina. Com a chegada do tio, descobre-se toda a confusão de vícios, de amores e desamores e a não frequência no curso de medicina. Para agravar a situação, o tio Plácido acaba por reencontrar uma paixão de juventude, a senhora Adelaide, Madrinha da Mariana, o que vai animar fortemente o final desta peça.”

A peça assegura manter “durante uma 1h20 minutos, um ritmo dinâmico, com diálogos rápidos e reviravoltas inesperadas, que manterá o público atento, risonho e emocionado”. Pois nesta obra o dramaturgo teve uma “notável habilidade em criar personagens profundas e situações que equilibram o humor e a reflexão.”

O autor da peça, André Brun, nasceu em Lisboa em 1881 e faleceu na mesma cidade, em 1926, com apenas 45 anos. Foi um reconhecido humorista e autor teatral, com uma vasta produção literária, que compreende vários volumes de contos, novelas, crónicas e um grande número de peças, dos mais diversos géneros, com destaque para a comédia, a farsa e a revista.

Além de uma dezena de peças em 1 ato, foi autor de duas comédias, “A Vizinha do Lado “ (1913) e “A Maluquinha de Arroios” (1916), que retratam com notável sentido burlesco e uma técnica impecável, os ridículos da pequena e média burguesia lisboeta dos primeiros anos da República.

Para a OFITE a melhor homenagem que se pode dar a um escritor, como André Brun, é reeditar, ler, dar a conhecer e neste caso, representar a sua obra, para que não caia no esquecimento coletivo. Assim, esta 17.ª produção de teatro da OFITE, a partir da Vizinha do Lado, é de certa forma “um tributo que os 11 intérpretes, fazem ao grande dramaturgo André Brun”, acrescenta.