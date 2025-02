Associação Teatro Experimental do Funchal, propõe às escolas a sua próxima produção, uma criação em registo de farsa que estimula o público à análise dos valores do teatro e a sua relação com o poder instituído, partindo de equívocos onde domina a comicidade e a musicalidade.

‘A Arte da Comédia’, de Eduardo de Filippo, com dramaturgia e encenação de Eduardo Luíz, estará em cena entre os dias 28 março a 2 de maio, no Cine Teatro de Santo António.

Sinopse:

Abalado pela crise financeira decorrente de um incêndio nas instalações da sua Companhia de Teatro, o Diretor recorre às autoridades municipais em busca de auxílio. A proposta de ajuda, tal como a pede, é-lhe negada, acabando por ser convidado a sair do gabinete do presidente. Ao sair é-lhe dado um documento por engano - uma lista de personalidades que serão recebidas nesse dia no município. Ao perceber o que aconteceu, o presidente teme a vingança do diretor, suspeitando este de que haja atores infiltrados no lugar dos convidados que a lista anuncia. O equívoco, gera situações de grande absurdo e comicidade.

Reservas: 933 369 136 | reservas@atef.pt