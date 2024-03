Durante todo o mês de março, estará patente no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias a exposição ‘50 Edições de Livralhada’, com curadoria de Paola Gomes, a juntar trabalhos dos artistas José Gustavo Freitas, Teresa Arega, Joana Freitas e Tereza Sýkorová, mostrando um cenário onde “a arte se entrelaça com livros resgatados do abate, provenientes dos resíduos urbanos e dispensados pela comunidade”.

A mostra, cuja abertura surge na inauguração da Feira do Livro do Funchal, que decorre entre hoje e 10 de março, pretende enaltecer a relevância da sustentabilidade e apela a uma “reflexão sobre a responsabilidade ambiental e o potencial transformador da arte”.